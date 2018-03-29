Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee: Kadınlar ve çocuklar sınır duvarına gönderilirken Hamas liderlerinin Gazze'de saklanmasına izin vermeyiz

İsrail, olayların tırmanması halinde Gazze Şeridi’nde bulunan başta Hamas olmak üzere Filistinli liderlere suikast tehdidinde bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadınlar ve çocuklar sınır duvarına gönderilirken Hamas liderlerinin Gazze'de saklanmasına izin vermeyiz." dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar’ın fotoğraflarını paylaşan Adraee, "Gerekirse, sınır duvarında ve aynı zamanda bu şiddetli gösterilerin arkasında duran Gazze’nin derinliklerinde olanlara (Hamas'ın askeri kanadı) cevabı vereceğiz." diye ekledi.

Öte yandan, bir açıklama yapan İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı Yoav Galant da, Filistin Toprak Günü münasebetiyle Gazze sınırında olayların tırmanması halinde Hamas liderlerinin öldürülmelerinin masada bulunan seçeneklerden biri olduğunu söyledi.

İsrail’in Walla haber sitesinin naklettiği sözlerde Galant, "Savaş zamanında her şey meşrudur. Hamas herhangi bir hata yaparsa gereken cevabı veririz." dediği belirtildi.

Haberde, Galan’tın ayrıca Hamas’ın sükuneti koruması durumunda, "İsrail’in yaşamalarına izin vereceğini" söylediği aktarıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diriliş Ertuğrul 113. Bölüm fragmanı yayınlandı

Diriliş Ertuğrul 113. Bölüm fragmanı yayınlandı

GetContact uygulamasından çıkan sonuçlar kırdı geçirdi

GetContact uygulamasından çıkan sonuçlar kırdı geçirdi

İşte FBI ajanlarına sorulan sorular

İşte FBI ajanlarına sorulan sorular

Samsun'un yeni stadı dünyanın en iyileri arasında

Samsun'un yeni stadı dünyanın en iyileri arasında

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA