İsrail, Paskalya Bayramı dolayısıyla Kudüs'e gitmek isteyen Gazzeli Hristiyanlara izin vermedi

Kudüs Latin Patrikhanesi Sekreteri İbrahim Şomali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paskalya münasebetiyle İsrail'in genelde az sayıda da olsa Gazzeli Hristiyan'a Kudüs'e geçiş izni çıkardığını, ancak bu yılki dini ziyaretlere izin vermediğini söyledi.

İsrailli yetkililerin geçen yıl Paskalya Bayramı için Gazze'den gelenlerin bir kısmının dönmediğini iddia ettiğini aktaran Şomali, "Bu iddiaların ne ölçüde doğru olduğunu bilmiyoruz. Doğru olsa dahi ziyaret izninin verilmemesine gerekçe olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in bu yöndeki uygulamalarını eleştiren Şomali, "Her insanın kutsal dini mekânlarına ulaşma hakkı vardır, orada ibadetini yapmak için birinden izin almaya ihtiyacı yoktur." dedi.

Öte yandan İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan bir haberde Gazze'den 55 yaş altı kişiler için izin verilmeyeceğine dair İsrail yönetimi tarafından açıklama yapıldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin iki milyonluk nüfusunun yaklaşık bini Hristiyanlardan oluşuyor.

Hristiyan dünyasının en kutsal mekânlarından Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi, her yıl dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Hristiyanların katılımıyla Paskalya ayinlerine ev sahipliği yapıyor. Hazreti İsa'nın ölümü ve dirilişini ifade eden Paskalya Bayramı pazar günü kutlanacak.