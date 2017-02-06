İsrail'den Gazze'ye hava saldırıları

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin doğu kesiminde tarım arazileri ile kuzey kesiminde bazı boş arazileri bombaladı.

Sınırda konuşlanan İsrail topçu birliklerinin El-Beric beldesinin doğu kesiminde Filistinli gruplara ait 2 askeri gözetleme kulesine de saldırı düzenlediği, saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Peter Lerner ise yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in Aşkelon kenti yakınlarına sabah saatlerinde düzenlenen roket saldırısına karşılık Gazze'nin doğu kesiminde Hamas'a ait 2 mevziye saldırı düzenlediğini bildirdi.

Han Yunus'a hava saldırıları: 2 yaralı

Öte yandan, yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Han Yunus kentinde tarım arazilerine hava saldırıları düzenledi. Bombardımanda bölgedeki Filistinlilere ait binalarda büyük hasar meydana geldiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda vücuduna şarapnel parçaları isabet eden 2 kişinin yaralandığını ifade etti.

Savaş uçaklarının ayrıca Gazze beldesinde Filistinli gruplara ait bir eğitim kampına, topçu birliklerinin ise Şucaiyye Mahallesi'nde bir tavuk çiftliğine 16 füze ile saldırı düzenlediği, çiftlikte büyük hasar meydana geldiği aktarıldı.