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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail uçakları, İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait askeri hedefi vurdu.

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İsrail savaş uçaklarının, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait askeri bir hedefi vurduğu belirtildi.

Yerel basında yer alan habere göre, Gazze'nin güneyinde Kassam Tugayları'na ait bir askeri mevzi İsrail uçakları tarafından vuruldu. Hava saldırısında can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

İsrail Ordusundan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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