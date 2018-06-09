İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'e ait bir keşif uçağının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait bir keşif uçağı Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerine "yanan uçurtma" göndermeye hazırlanan gençlere yönelik bir "uyarı saldırısı" yapıldığı belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 30 Mart'tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 13'ü çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 120'den fazla Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, 7 binden fazlası gerçek mermiyle olmak üzere 14 bine yakın Filistinli de yaralandı.

Gösterilerde yaralanan Filistinlilerin bin 191'i çocuk, 471'i kadınlardan oluşuyor.