İsrail'den, Gazze'ye lastik girişine engel olacak
İsrail, Gazze'ye araç lastiklerin sokulmasını yasaklama kararı verdi.
- İHA
İsrail’den, Filistin’de gerçekleştirilen Büyük Dönüş gösterilerinde eylemcilerin araç lastiklerini yakarak İsrailli güvenlik güçlerini engelleme çabasına karşı adım geldi. Gazze'ye giren malların koordinatörlüğünü yürüten Ra'ed Fattouh, "İsrail Pazar günü Kerem Şalom geçişinden Gazze’ye girmesi beklenen bir kamyon lastiğini iptal etti" dedi.
Fattouh, kararın Gazze Şeridi'nde Filistin ekonomisine yeni bir darbe olduğunu kaydederek, vatandaşların ve araç sahiplerinin güvenliğini tehlikeye atacağını belirtti.
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