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İsrail'den Gazze'ye saldırı

İsrail ordusunun Gazze sınırında Filistinli gruplara ait bir gözetleme kulesini vurduğu, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

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İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı yazılı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, İsrail askerlerine açılan ateşe karşılık olarak Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait bir hedefi vurdu." ifadesini kullandı.

Görgü tanıkları, Gazze Şeridi'nin güneyinde konuşlu bulunan İsrail ordu güçlerinin ağır silahlarla Filistinli gruplara ait bir gözetleme kulesini hedef aldığını, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını anlattı.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Gazze tarafından İsrail askerlerine ateş açıldığı öne sürülmüştü.

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