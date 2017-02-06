İsrail'den Gazze'ye saldırı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin doğu kesiminde tarım arazileri ile kuzey kesiminde bazı boş arazileri bombaladı. Ayrıca, sınırda konuşlanan İsrail topçu birliklerinin El-Beric beldesinin doğu kesiminde Filistinli gruplara ait 2 askeri gözetleme kulesine saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Peter Lerner, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in Aşkelon kenti yakınlarına sabah saatlerinde düzenlenen roket saldırısına karşılık Gazze'nin doğu kesiminde Hamas'a ait 2 mevziye saldırı düzenlediğini bildirdi.

Gün içinde İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde direniş güçlerine ait iki mevziyi ve tarım arazilerini hedef almış, saldırılarda ayağına şarapnel parçası isabet eden bir Filistinli yaralanmıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, Gazze'den İsrail tarafına atılan rokete karşılık Gazze'nin kuzeyindeki Hamas'a ait 3 hedefe hava saldırısı düzenledi." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in saldırılarına gerekçe olarak gösterdiği roket saldırısını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.