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İsrail'den Gazze'ye topçu saldırısı

İsrail'in Gazze'deki bir gözetleme kulesini topçu atışlarıyla vurduğu bildirildi.

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İsrail'in Gazze'deki bir gözetleme kulesini topçu atışlarıyla vurduğu bildirildi.
 
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınır yakınlarında konuşlanan İsrail topçu birlikleri, Gazze'deki El-Magazi Mülteci Kampı'nın doğusunda Filistinli gruplara ait bir gözetleme kulesini vurdu.
 
Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.
 
Öte yandan, İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee de bugün "İsrail askerlerinin rutin devriyesi sırasında Gazze Şeridi'nden sınırdaki güvenlik duvarına ateş edildiği" yönünde açıklama yapmıştı.

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