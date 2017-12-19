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İsrail Savunma Bakanı Liberman'dan sözde Ermeni soykırımı açıklaması

ABD'nin skandal Kudüs kararı sonrası, İsrail-Türkiye hattında ilişkiler gerilirken Liberman, 1915 olaylarıyla ilgili soruya verdiği cevapta, 'görüşümüz değişmedi' dedi.

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İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman bir soru üzerine, sözde 'Ermeni Soykırımı' konusunun İsrail'in Türkiye konusundaki pozisyonunu somut olarak etkilemediğini' söyledi.

"SOYKIRIM OLARAK TANIMAMIZ ŞU AN SÖZ KONUSU DEĞİL"

Azerbaycan merkezli 'news.az' sitesinin haberine göre Liberman RTV TV kanalına verdiği röportajda sözde 'Ermeni Soykırımı'nı tanımanın şu anda kabul edilemez olduğunu söyledi.

Liberman açıklamasında "Bence tamamen tarihsel, tartışmalı ve teorik olan bu konuyu eşelemenin kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum. Bunun İsrail'in Türkiye konusundaki mevcut pozisyonunda somut etkisi olduğunu düşünmüyorum" dedi.

MUHALEFETTEKİ PARTİ 1915 TASARISINI PARLAMENTOYA SUNACAK

İsrail, sözde 'Ermeni Soykırımı'nı tanımayan ülkeler arasında. Öte yandan muhalefetteki Yeş Atid (Gelecek) partisi Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanımayı teklif edecek bir tasarıyı İsrail parlamentosuna (Knesset) sunmaya hazırlanıyor.

Partinin lideri Yair Lapid konuyla ilgili açıklamasında 'Ermeni Soykırımı'nı uzun zaman önce tanımalıydık" ifadelerine yer verdi.

Kaynak AHABER

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MKİLİT20.12.2017 09:44
AĞZA BAK AĞZA KENDİLERİ YILLAR BOYU YAPTIĞI KATLİYAMLARI ÖRT BAS YAPIYORLAR ORTA DOĞUYU TERÖRÜST ABD , AB VE ÇOCUK KATİLİ İSRAİL O KADAR KATLETTİKLERİ MÜSLÜMAN ZAMAN GELECEKKİ İFADELERİNİ VEREMEYECEKLER HEPSİ KATİL BUNLARIN HİRİSTİYANLIK VE YAHUDİLER % 60 KATİL DEVLETLER LİBERMANIN AĞIZINA BAK TÜRK DEĞİMİ İLE ATIN GÖTÜ GİBİ NAMUZSUZ
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Hiç kimse19.12.2017 23:21
Ulan kan emici şerefsizler. Esas soykırımı siz yapıyorsunuz. Herhalde nazi kıyımından sizi kurtaran Türklerin kemikleri sızlıyordur.
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