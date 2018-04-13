İsrail'den İran'a tehdit: Esed'ı öldürürüz
ABD ve Rusya arasındaki füze krizinde tansiyon giderek yükseliyor.Çelişkili açıklamalarla gündemi meşgul eden ABD Başkanı Trump, her paylaşımı ile derin bir nefes aldırırken flaş bir çıkış İsrail'den geldi.
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, bölgedeki çekişmeyi ileri bir boyuta taşıyarak, ülkesine yönelik olası bir saldırıda Beşşar Esed'ı ortadan kaldıracaklarını resmen ilan etti.
ESAD'I ORTADAN KALDIRACAKLARINI İLAN ETTİ
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, bölgedeki çekişmeyi ileri bir boyuta taşıyarak, ülkesine yönelik olası bir saldırıda Beşşar Esed'ı ortadan kaldıracaklarını resmen ilan etti.
İRAN'I UYARDI: İSRAİL BU YOLA SONUNA KADAR DEVAM ETMEKTE KARARLI
Suriye`deki olası bir ABD-Rusya çatımasında ABD safında Esad'a yönelik mücadele verileceğinin sinyalini veren Lieberman, bu süreçte İran'ın İsrail'e saldırı girişiminde bulunması durumunda Şam rejimini devireciğini ifade etti. Lieberman ayrıca, "İran'ı böyle bir şey yapmaması konusunda uyarıyoruz çünkü İsrail bu yola sonuna kadar devam etmekte kararlıdır" dedi.
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