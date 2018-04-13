Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail'den İran'a tehdit: Esed'ı öldürürüz

ABD ve Rusya arasındaki füze krizinde tansiyon giderek yükseliyor.Çelişkili açıklamalarla gündemi meşgul eden ABD Başkanı Trump, her paylaşımı ile derin bir nefes aldırırken flaş bir çıkış İsrail'den geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, bölgedeki çekişmeyi ileri bir boyuta taşıyarak, ülkesine yönelik olası bir saldırıda Beşşar Esed'ı ortadan kaldıracaklarını resmen ilan etti.

ESAD'I ORTADAN KALDIRACAKLARINI İLAN ETTİ

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, bölgedeki çekişmeyi ileri bir boyuta taşıyarak, ülkesine yönelik olası bir saldırıda Beşşar Esed'ı ortadan kaldıracaklarını resmen ilan etti.
 
İRAN'I UYARDI: İSRAİL BU YOLA SONUNA KADAR DEVAM ETMEKTE KARARLI
 
Suriye`deki olası bir ABD-Rusya çatımasında ABD safında Esad'a yönelik mücadele verileceğinin sinyalini veren Lieberman, bu süreçte İran'ın İsrail'e saldırı girişiminde bulunması durumunda Şam rejimini devireciğini ifade etti. Lieberman ayrıca, "İran'ı böyle bir şey yapmaması konusunda uyarıyoruz çünkü İsrail bu yola sonuna kadar devam etmekte kararlıdır" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yemekteyiz´de ´´beyin yakan´´ diyalog !

Yemekteyiz´de ´´beyin yakan´´ diyalog !

Futbol tarihinin efsane geri dönüşleri

Futbol tarihinin efsane geri dönüşleri

Zuckerberg ecel terleri döktü

Zuckerberg ecel terleri döktü

Babalar çıldırdı

Babalar çıldırdı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA