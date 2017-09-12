İsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan'dan terör örgütü PKK itirafı: İsrail'in dış politikasına hizmet ediyorlar

İsrail Savunma Güçleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan, geçtiğimiz günlerde ABD'de katılıdığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu.

Golan, Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'ndeki konuşmasında, PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini söylerek şöyle konuştu: ''PKK bizim için terör organizasyonu değil, İsrail'in dış politikasına hizmet ediyorlar.''

Golan, Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılacak referandum ile ilgili, "Tüm kürtlerin katılımıyla Büyük Kürdistan kurulmalıdır." açıklamasında bulundu.