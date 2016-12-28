İsrail'den çok sert tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz

İsrail'in Filistin topraklarında inşaa ettiği yerleşim birimlerinin hemen ve tamamen durdurulmasını öngören BMGK kararının yankıları sürüyor.

İsrail gazetesi Haaretz'de yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tasarıyı BMGK'da oylamaya sunan ülkelerden biri olan Yeni Zelanda'nın dışişleri bakanı Murray McCully'i aradı.

Netanyahu, McCully ile yaptığı telefon görüşmesinde; "Bu skandal bir karar. Sizden bu karara destek vermemenizi istiyorum. Eğer bu karara destek vermeye devam ederseniz, bunu savaş ilanı olarak kabul edeceğiz. Bu tavır ilişkileri parçalayacak ve bunun bazı sonuçları olacak." şeklinde konuştu.

Ancak Netanyahu'nun sert sözleri Yeni Zelandalı bakana geri adım attırmadı. McCully, kararın Yeni Zelanda'nın politikalarıyla uyumlu olduğunu söyledi.

BMGK'da kabul edilen tasarıyı, Yeni Zelanda, Senegal, Malezya ve Venezuela oylamaya sunmuştu. İsrail, tasarının kabul edilmesinin ardından Yeni Zelanda ve Senegal'deki elçilerini geri çağırmış ve Senegal'e gönderilen bütün yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

Tasarıyı, oylamaya sunan ilk ülke Mısır olmuş ancak Mısır, İsrail'den ve ABD başkanı seçilen Donald Trump'tan gelen baskıların ardından tasarının ertelenmesini istemişti.

Netanyahu kararın ardından, İsrail'in kararı tanımayacağını açıklamıştı.