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İsrail'e ait bir İHA, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilinde düştü

İsrail'e ait bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı Bint Cubeyl ilçesinde düştüğü bildirildi.

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Lübnan haber ajansı MNA, İsrail'e ait bir İHA'nın Bint Cubeyl'e bağlı Beraaşit ve Beyt Yahun bölgeleri arasında bir noktaya düştüğünü duyurdu. Lübnan basınında da üzerinde İbranice yazılar olan İHA'nın görüntüleri yer aldı.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İHA'nın patlamamış 4 füze taşıdığı ve Beyt Yahun yakınlarında düştüğü, orduya bağlı ekiplerin füzeleri etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Lübnan ordusu geçen cuma da iki İsrail uçağının Lübnan hava sahasını bir müddet ihlal ettiğini açıklamıştı.

Lübnan yönetimi zaman zaman İsrail'in hava sahasına yönelik mükerrer ihlallerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine şikayet ediyor.

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