İsrail'e füze saldırısı: 1 kişi yaralandı
İsrail Ordusu bugün yaptığı açıklamada sabah saatlerinde İsrail'in Eshkol bölgesine bir füzenin düştüğünü ve 1 kişinin yaralandığını açıkladı.
İsrail Ordusu bugün yaptığı açıklamada sabah saatlerinde İsrail'in Eshkol bölgesine bir füzenin düştüğünü ve 1 kişinin yaralandığını açıkladı.
Füzenin nereden geldiği henüz bilinmezken, İsrail ordusu Mısır Sina'dan geldiğini düşünüyor.
Füze saldırısından dakikalar önce İsrail, Mısır sınırında bulunan kapıları terör nedeniyle kapatmış ve Sina'da bulunan İsrail vatandaşlarının biran önce bölgeden ayrılmalarını istemişti.
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