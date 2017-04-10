Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail'e roket saldırısını DEAŞ üstlendi

Mısır'ın Sina Yarımadası'ndan İsrail'in güneyine düzenlenen roketli saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mısır'ın Sina Yarımadası'ndan İsrail'in güneyine düzenlenen roketli saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesaplarında yer alan haberde, "DEAŞ militanlarının Filistin'in güneyinde bulunan Aşkol bölgesindeki Yahudi yerleşim birimlerini hedef alan füze saldırısı gerçekleştirdiği" belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Peter Lerner, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'ın Sina Yarımadası'ndan atılan roketin Aşkol bölgesine düştüğünü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bu görüntüler ABD'den... Sosyal medyada öfke yağdı

Bu görüntüler ABD'den... Sosyal medyada öfke yağdı

23 eyaleti dolaşan iki katlı tren

23 eyaleti dolaşan iki katlı tren

Satın aldığı tanktan servet çıktı!

Satın aldığı tanktan servet çıktı!

Yan komşunun evine girdiğinde gördükleri şoke etti!

Yan komşunun evine girdiğinde gördükleri şoke etti!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA