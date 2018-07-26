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İsrail'in Arakib köylülerine eziyeti bitmiyor: 8 yılda 131 yıkım

İsrail askerleri, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyündeki evleri 131'inci kez yıktı.

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Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin köye baskın yaptığını ve Temmuz 2010'dan bu yana 131'inci defa yıkım gerçekleştirdiğini belirtti.

Yıkım bitinceye dek köyün kuşatma altına tutulduğunu kaydeden Turi, İsrail güçlerinin bu sefer ilk kez yıktığı evlerin yanında çukur açtığını ve yıkımın ardından kalan enkazı bu çukurlara doldurduğunu ifade etti.

- "Arakib'i tekrar inşa edeceğiz"

Turi, "Ağaçların altında yaşamak zorunda kalsak dahi topraklarımızdan gitmeyeceğiz. Arakib'i tekrar inşa edeceğiz." dedi.

Arakib köyünde, 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor. İsrail yönetimi, köyün yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylere olduğu gibi elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail şimdiye kadar, 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

Muhabir : Zeynep Hilal Karyağdı,Abdel Ra'ouf Daoud Abdel Ra'uof

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