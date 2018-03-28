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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de iki uçak pistte çarpıştı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nda kalkış için hazırlanan iki uçak pistte çarpıştı.

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İsrail'in başkenti Tel Aviv'in 19 km güneydoğusundaki Ben Gurion Havaalanı'nda, Alman Havayolları'na ait Germanwinds şirketinin uçağı, kalkış yapmak için bekleyen İsrail Havayolları'na ait bir El Al uçağının kuyruğuna vurdu.
 
Roma'ya gitmek için havaalanında bekleyen El Al havayollarının uçaktaki yolcuları kaza sonrasında uçaktan tahliye edildi.
 
Kazada herhangi bir can kaybı olmazken uçaklarda maddi hasar meydana geldi. 
 
İsrail Havayolları'ndan yapılan açıklamada, bir Alman Havayolu firması olan Germanwings'e ait uçağın park konumundan geri çıkarken El Al uçağına çarptığını belirtildi.

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