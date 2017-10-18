İsrail'in baskıları sonuç verdi: Rusya, İran-Suriye sınırından İran destekli milis güçleri çıkartacak

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şogu, İsrail'e gerçekleştirdiği ziyarette İran-Suriye sınırından İran destekli milis güçlerin çıkarılacağını ve tampon bölge oluşturulacağı konusunda anlaşmaya vardı.

İsrailli üst düzey bir yetkili Sark al Awsat gazetesine yaptığı açıklamada , Rusya'nın İsrail'in 40 km'lik tampon bölge talebini reddettiğini ancak sınırın 10-15 km sınır hatta içerisinde tampon bölgenin oluşturulacağını söyledi.

Sergey Şogu dün İsrail başbakanı Netanyahu ile biraraya gelmiş ve Netanyahu İran'ın Suriye'deki varlığından rahatsızlığını birkez daha dile getirmişti.