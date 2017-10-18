İsrail'in baskıları sonuç verdi: Rusya, İran-Suriye sınırından İran destekli milis güçleri çıkartacak
İran ve milis güçlerinin Suriye'deki varlığından rahatsızlığını sürekli dile getiren İsrail, Rusya'dan tampon bölge oluşturulması sözü aldı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şogu, İsrail'e gerçekleştirdiği ziyarette İran-Suriye sınırından İran destekli milis güçlerin çıkarılacağını ve tampon bölge oluşturulacağı konusunda anlaşmaya vardı.
İsrailli üst düzey bir yetkili Sark al Awsat gazetesine yaptığı açıklamada , Rusya'nın İsrail'in 40 km'lik tampon bölge talebini reddettiğini ancak sınırın 10-15 km sınır hatta içerisinde tampon bölgenin oluşturulacağını söyledi.
Sergey Şogu dün İsrail başbakanı Netanyahu ile biraraya gelmiş ve Netanyahu İran'ın Suriye'deki varlığından rahatsızlığını birkez daha dile getirmişti.
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