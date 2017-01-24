Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Rudeyne: Bu karar bir meydan okumadır

Filistin resmi haber ajansı VAFA'nın haberine göre, Ebu Rudeyne, yaptığı açıklamada, kabul edilemez bu kararı kınadıklarını ve bunun bazı sonuçlar doğuracağını belirtti.

Yerleşim birimleri inşa etmeye devam edilmesinin istikrar ve güvenliğin yeniden sağlanması yönündeki girişimleri engelleyeceğini, terör ve aşırılığı güçlendireceğini ifade eden Ebu Rudeyne, "Bu karar, Arap dünyası ve uluslararası toplumu hafife almak, kışkırtmak ve meydan okumaktır. Şu anda beklenen, bu meydan okuma karşısında ciddi bir duruş sergilenmesidir." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inşa edilmesine onay vermişti.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerinin inşa edilmesini destekleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana, ikinci kez yeni konut inşasını onayladı.

Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, pazar günü Doğu Kudüs'te 566 yeni konutun inşasına onay vermişti.

Komite Başkanı Meir Turgeman, bu onayın daha önce gerçekleştirileceğini ancak siyasi nedenlerle Trump'ın görevine başlamasına kadar ertelendiğini belirterek, belediyenin Kudüs'te 11 bin konut inşasına daha onay vereceğini bildirmişti.

Donald Trump, seçim kampanyalarında, "İsrail'in Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimlerinin, barış görüşmelerine engel teşkil etmediğini" açıklamıştı.

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını içeren karar tasarısı, BMGK'da geçen ay 14 oyla kabul edilmişti.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.