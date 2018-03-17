İsrail'in 'büyükelçiliklerin Kudüs'e taşınması' çağrısına Filistin'den tepki: Uluslararası hukuka aykırı

Filistin Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımaları için İsrail yönetiminin çeşitli ülkelerle iletişime geçtiği ve bunun uluslararası hukuka aykırı olduğu" ifade edildi.

Bu adımın İsrail'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kudüs konusundaki kararlarını ihlal ettiğinin ispatı olduğu kaydedilen açıklamada, "İsrail siyasi terör uyguluyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, tüm ülkelere Kudüs'ün işgal altında bir şehir olduğu statüsüne saygı duyma ve bu konudaki kararlara uyma çağrısında bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatını verdiğini duyurmuştu.

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales de Tel Aviv Büyükelçiliklerini mayıs ayında Kudüs'e taşıma kararı aldıklarını açıklamıştı.