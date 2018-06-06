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İsrail'in Gazze sınırındaki Filistinlilere yönelik katliamları ABD'de protesto edildi

İsrail’in, Gazze sınırındaki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan Filistinlilere, gazeteciler ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları ABD’nin Chicago kentinde protesto edildi.

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İsrail’in Washington Büyükelçisi Ron Dermer’ın Chicago ziyareti sırasında düzenlenen protesto gösterisi, kentin Lake View bölgesindeki Anshe Emet Sinagogu önünde gerçekleşti. Gösteriye 100'den fazla kişi katıldı.

İsrail’in bölgede gerçekleştirdiği saldırıların “soykırım” olduğu vurgulanan gösteride; Filistin bayraklarının yanı sıra görev yaptığı sırada şehit edilen Gazze'nin gönüllü hemşiresi Rezzan en-Neccar ve saldırılarda şehit olanların fotoğrafları taşındı.

Farklı kültürlerden, coğrafyalardan onlarca kişiyi bir araya getiren eyleme çok sayıda İsrail asıllı Amerikalı ve Yahudi de katıldı.

“Filistin’deki işgal sona ermeli”, “Kudüs’ün İsrail’in başkenti olması kabul edilemez” ve “Adalet sağlanmadıkça kutsal topraklarda barış olmaz” sloganlarının atıldığı gösteride, “İsrail’e boykot”, “Filistin özgür olmalı” ve “ABD ve İsrail Kudüs’ten el çek” yazılı pankartlar açıldı.

Olaysız sona eren gösteri süresince polisin yoğun önlemleri dikkat çekti.

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