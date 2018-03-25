Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail'in Mustaribin güçlerinin 4 Filistinliyi kaçırdığı iddia edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ez-Zahiriye kentinde Filistinli 4 gencin İsrail'in 'Mustaribin' olarak bilinen sivil giyimli operasyon birimi tarafından kaçırıldığı ileri sürüldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, El Halil kentinin güneyindeki Ez-Zahiriye kentinde bir dükkana baskın düzenleyen Mustaribine bağlı güçler, araç ticareti yapan Filistinli 4 genci bilinmeyen bir yere götürdü.

Gençlerin söz konusu güçler tarafından kaçırılma sebebi bilinmiyor. İsrail genellikle bu tür operasyonlarla alıkonulan kişilerin güvenlik birimleri tarafından "aranan" kişiler olduğunu ileri sürüyor.

"Mustaribin" olarak isimlendirilen bu güçler, Arapça konuşuyor ve Filistinliler gibi giyiniyor. Mustaribin güçleri Filistin topraklarında başta suikast ve kaçırma olmak üzere yüzlerce operasyon gerçekleştirdi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tel Rıfat halkı, Türk polisini omzunda taşıdı

Tel Rıfat halkı, Türk polisini omzunda taşıdı

Dünyanın en büyük kar labirenti

Dünyanın en büyük kar labirenti

ASELSAN'ın ATOM 35 mühimmatı düşmana korku salacak

ASELSAN'ın ATOM 35 mühimmatı düşmana korku salacak

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA