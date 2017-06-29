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İsrail'in yasağı iki yaşındaki Gazzeli çocuğun ölümüne neden oldu

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, 'İki yaşından küçük Yusuf el-Aga, yurt dışında tedavi için sevk işlemlerinin durdurulması nedeniyle Gazze'deki Er-Rantisi Hastanesi'nde vefat etti.' dedi.

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Gazze Şeridi’nde, yurt dışında tedavi için sevk işlemlerinin durdurulması nedeniyle Filistinli bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İki yaşından küçük Yusuf el-Aga, yurt dışında tedavi için sevk işlemlerinin durdurulması nedeniyle Gazze'deki Er-Rantisi Hastanesi'nde vefat etti.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Aga’nın vefatıyla yurt dışında tedavi olması için izin alamadığından dolayı ölen çocukların sayısının 12'ye çıktığı kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, dün düzenlediği basın toplantısında, Gazze dışında tedavinin engellenmesi nedeniyle son aylarda 3'ü çocuk 11 hastanın vefat ettiğini dile getirerek, bölgedeki sağlık durumunun "çok tehlikeli" bir dönemden geçtiğini belirtmişti.

Ebu Riş, Filistin yönetiminin, geçen ay bin 622 Gazzeli hastanın sevk işlemini reddettiğini aktarmıştı.

Gazze'deki binlerce hasta, Kudüs, İsrail ve Batı Şeria'daki hastanelerde tedavi görebilmek için İsrail'in kontrolündeki Beyt Hanun Sınır Kapısı'na yönelmek zorunda kalıyor.

Hastaların sınır kapısına gitmeden önce Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gazze dışındaki tedavi işlemleriyle ilgilenen birimden sevk kağıdı alması gerekiyor. Söz konusu evrak ise Ramallah'taki Filistin Sağlık Bakanlığı'na iletiliyor.

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