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Filistin Devlet Baþkaný Abbas: Ýsrail'in yeni konut inþasýný engellemek için görüþüyoruz

Filistin Devlet Baþkaný Abbas, Batý Þeria ile Kudüs'te yeni konut inþasýný engellemek için uluslararasý görüþmeler yaptýðýný belirtti.

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Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas, Batý Þeria ile Kudüs'te yeni konut inþasýný engellemek için uluslararasý görüþmeler yaptýðýný belirtti.

 

Abbas, Batý Þeria'nýn Ramallah kentinde Fetih hareketi Devrim Konseyi toplantýlarý sýrasýnda yaptýðý açýklamada, Ýsrail'in yasa dýþý yerleþim birimlerine karþý harekete geçmek ve Batý Þeria ile Kudüs'te yeni konut inþasýný engellemek için uluslararasý görüþmeler yürüttüðünü ifade etti.

"Ýsrail hükümetinin yeni konut inþasýný onaylamasýnýn tehlikeli yansýmalarý olacak." ifadesini kullanan Abbas, Arap ülkeleri baþta olmak üzere bazý dost ülkeler ile iletiþimde olduðunu ve yeni konutlarýn engellenmesi için adým atacaklarýný dile getirdi.

Abbas, Paris konferansýnda alýnan kararlarýn uygulanmasý konusunu görüþmek üzere 7 Þubat'ta Paris'te Fransa Cumhurbaþkaný François Hollande ile bir araya geleceðini belirtti.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliðinin Kudüs'e taþýnmasý tartýþmalarýna da deðinen Abbas, þunlarý söyledi:

"Donald Trump, baþkanlýk seçimlerine aday olduðunda büyükelçiliðin taþýnmasýyla ilgili vaatlerde bulundu. Biz de seçimi kazandýðýnda, çeþitli uluslararasý kesimlerle bu konunun tehlikesi hakkýnda görüþmeler yaptýk. Þu ana dek herhangi bir adým atýlmadý. Teyakkuzdayýz. Tüm dünyaya bunu kabul etmeyeceðimizi ifade ettik. Eðer bu gerçekleþirse barýþ süreci için bir felaket olacak."

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