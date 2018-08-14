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İsrail Maliye Bakanı Moshe Kahlon, Netanyahu ile Sisi'nin gizli görüşme gerçekleştirdiğini doğruladı

İsrail Maliye Bakanı Moshe Kahlon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Gazze konusunda gizli görüşme gerçekleştirdiğini doğruladı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Mayıs ayında Gazze konusunda gerçekleştirdiği gizli görüşme iddiaları İsrailli bakan tarafından doğrulandı.
 
İsrail Ordusunun radyosuna konuşan, İsrail Maliye Bakanı Moshe Kahlon, görüşmeden haberdar olup olmadığının sorulması üzerine “Evet” yanıtını verdi. Kahlon,Gazze'de yapılacak her şeyin Mısır arabuluculuğu ile gerçekleştirileceği ifadesini kullandı.
 
İsrail televizyon kanalı Channel Ten, Netanyahu ve Sisi'nin İsrail'in Gazze ablukasının hafifletilmesi ve Gazze’deki alt yapının iyileştirilmesi konuları ile ateşkes koşullarını görüştüğünü öne sürmüştü.
 
Birleşmiş Milletler (BM) ve Mısır, Gazze bölgesinde İsrail ve Hamas arasında ateşkesin sağlanması için arabuluculuk yapıyor.

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