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İsrailli bakandan skandal iddia: Ruhani suikaste kurban gidebilir

İsrail Savunma Bakanı Lieberman, İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin suikaste uğramasının kendisi için sürpriz olmayacağını söyledi

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İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İran ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Lieberman, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bir suikaste kurban gitmesinin şaşırtıcı olmayacağını söyledi.

Üst düzey Hamas yetkilisi Mazen Faqha'nın öldürülmesinin örgüt için bir cinayet olduğunu söyleyen Lieberman, "Kesin olarak bunun bir iç suikast olduğunu söyleyebiliriz. 19 Mayıs'ta İran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce birileri İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye de suikast düzenlerse bu benim için sürpriz olmayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABERTÜRK

 

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