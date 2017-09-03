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İsrailli belediye başkanı bir camiye baskın düzenleyerek müslümanlara saldırdı

İsrail'in Lod şehrinde Kurban Bayramı münasebetiyle teşrik tekbirlerini getiren müslümanlardan rahatsız olan belediye başkanı polislerle camiye baskın düzenledi.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
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İsrail'in Lod şehri belediye başkanı Yair Revivo Kurban Bayramı münasebetiyle teşrik tekbirlerini getiren müslümanlardan rahatsız olarak sabah vakti camiye baskın düzenledi.
 
Çok sayıda polisle camiye baskın düzenleyen belediye başkanı cami hoparlörünü susturmaya çalıştı. Camide bulunan müslümanlar tarafından engel olunan belediye başkanı ve İşgalci İsrail polisi, daha sonrasında camide bulunanları darp etti.
 

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