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İsrailli elçilik çalışanından ‘bakanlarla uğraşın’ talebi

İsrail’in Londra Büyükelçiliği’nin bir görevlisi Shai Masot, bir restoranda İngiliz parlamenterleri itibarsızlaştırma planlarını anlatırken gizli kameraya yakalandı.

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Elçilik görevlisi Masot özellikle Filistin yanlısı görüşleriyle bilinen İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika›dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan’ı hedef alıyor. Bir kadın diplomat Maria Strizzalo ile birlikte bulunan Al Jazeera muhabirinin kaydettiği görüntülerde Masot, Alan Duncan ve Avam Kamarasının Dışişleri Komisyonu Başkanı Crispin Blunt gibi ‘sorun yaratan’ bazı İngiliz parlamenterleri ‘düşürmekten’ de söz ediyor ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’dan ‘budala’ diye söz ediyor.

‘KONU KAPANDI’

Konu hakkında açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail Büyükelçisi’nin olayla ilgili olarak özür dilediğini, konunun kapandığını belirtti ve Masot’un sözlerinin “kabul edilemez” olduğu ifade ettiklerini söyledi. Görüntülerin, Al Jazeera’nin 15 Ocak’ta yayımlamaya hazırlandığı bir belgesel için yapılan araştırma kapsamında çekildiği belirtiliyor.

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