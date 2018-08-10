İsrailli elektronik güvenlik şirketi: Hamas İsraillilerin telefonlarını hackleyebilecek bir uygulama geliştirdi

İsrail'in "Kanal 10" televizyonunun haberine göre, ClearSky şirketi, "İsraelAlert" isimli uygulamanın Hamas tarafından geliştirildiğini ve sahte bir internet sitesine yerleştirildiğini belirtti.

Hamas'ın casus yazılıma sahip uygulama sayesinde, bunu telefonunda kullanan İsraillilerin cihazlarına sızmayı hedeflediğini aktaran şirket, Hamas mensuplarının da uygulamanın konulduğu siteyi sosyal paylaşım platformlarında tanıtmaya çalıştığını kaydetti.

Haberde ayrıca, söz konusu uygulamanın, Gazze'den füze veya roket saldırılarına karşı kullanıcılarını uyaran "kırmızı ışık" aplikasyonuna benzediği ifade edilerek, İsraillilere kullanmamaları uyarısı yapıldı.

Hava savunma sistemine bağlı olarak çalışan ve siren sesi çıkaran birçok İsrail uygulaması bulunuyor.

Hamas mensupları daha önce de yüzlerce İsrail askerinin telefonunu hacklemiş, görüşmeleri takip edip dosyaların içine sızmıştı.