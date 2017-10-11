İsrailli vekil Mahmut Abbas'ı suikastle tehdit etti
İsrail Likud partisi vekili Oren Hazan Facebook heasbı üzerinden skandal bir paylaşımda bulundu.
Likud partisi vekili Oren Hazan Facebook sayfası üzerinden yaptığı paylaşımda Mahmut Abbas'ı ölümle tehdit etti.
Daha önce suikastle öldürülen Fetih Hareketi liderlerinin resmini paylaşayan vekil, Mahmut Abbas'ın fotoğrafını daire içine alarak hedef gösterdi.
Fotoğrafı, "Öncekilerin yolundan gidiyor.. Bu son günlerin" notuyla paylaşan İsrail Likud partisi vekili Oren Hazan'a sosyal medyada tepki gösterildi.
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