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İsrailli yerleşimci Filistinliyi bıçakladı

İsrailli yerleşimci Filistinli adamı bıçaklayarak yaraladı.

  • star.com.tr
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Sabah saatlerinde Gazze'nin kuzey kesiminde bulunan Aşdod şehrinde İsrailli yerleşimci Filistinli bir adamı bıçakladı. Kimliği belli olmayan 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen Filistinli'nin yaralandığı öğrenildi. 

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