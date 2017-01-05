İsrailli yerleşimci Filistinliyi bıçakladı
İsrailli yerleşimci Filistinli adamı bıçaklayarak yaraladı.
- star.com.tr
Sabah saatlerinde Gazze'nin kuzey kesiminde bulunan Aşdod şehrinde İsrailli yerleşimci Filistinli bir adamı bıçakladı. Kimliği belli olmayan 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen Filistinli'nin yaralandığı öğrenildi.
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