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İstanbul'da katledilen Suriyeli gazeteci anne-kızın katil zanlısı yakalandı

Üsküdar'da Suriyeli aktivist 60 yaşındaki Orouba Barakat ve gazeteci kızı 22 yaşındaki Halla Barakat'ı öldüren katil zanlısı Bursa'da yakalandı.

  • İHA
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Üsküdar'da geçtiğimiz ay Suriyeli Suriyeli aktivist 60 yaşındaki Orouba Barakat ve gazeteci kızı 22 yaşındaki Halla Barakat öldürülmüş, katil zanlısı kayıplara karışmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan inceleme sonrası anne ile kızını öldüren katil zanlısı kimliği belirlendi. Şahsın Bursa'da olduğunu belirleyen ekiple bu sabah operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda katil zanlısı şahıs kıskıvrak yakalandı. Katil Zanlısının İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Polis olayın terör bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.
 

 

ANNE OROUBA BARAKAT'TAN FACEBOOK PAYLAŞIMI

Suriyeli gazeteci anne-kız cinayetinde katil zanlısı Ahmet Barakat ile anne Orouba arasında karşılık yorumların olduğu ortaya çıktı. Ahmet Barakat'ın Facebook sayfası üzerinden yaptığı paylaşımda anne Orouba Barakat'in "Allah seni korusun ve mutlu kılsın" yorumunda bulunduğu ifade edildi.

Aynı zamanda gazeteci anne-kızın Ahmet Barakat'a İstanbul'da çok defa maddi yardımda bulunduğu da belirtildi.

 

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