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İşte 9 bin 489 dolarlık dünyanın en pahalı çikolatası

Yenilebilir altınla kaplı dünyanın en pahalı çikolatası, Portekiz'deki bir çikolata fuarında görücüye çıktı.

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'Dünyanın en pahalı çikolatası' olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na giren çikolatanın fiyatı ise 9 bin 489 dolar olarak belirlendi.

Tasarımcı Daniel Gomez tarafından hazırlanan çikolata 'Dünyanın en pahalı çikolatası' olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi. Çikolatanın fiyatı ise 9 bin 489 dolar olarak belirlendi. Reuters'in haberine göre Elmas şeklinde tasarlanan çikolata, yenilebilir altınlarla kaplı. Görselliği ile dikkat çeken çikolata için Madagaskar'dan toplanan vanilya, safranlı dolgu, yenilebilir altın pullar, beyaz trüf kullanıldı.

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