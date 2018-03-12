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İşte ABD destekli terör örgütü PYD'nin Afrin'deki gizli Pentagon üssü

Terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'de Pentagon binasına benzer gizli bir üs inşa ettiği ortaya çıktı.

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Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan bölücü terör örgütü PKK'ya karşı Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin bölgesini tamamen terör unsurlarından başarıyla temizlerken, ABD'nin desteklediği PYD terör örgütünün Afrin'de Pentagon benzeri gizli bir üssü ortaya çıktı.

Türkiye'nin PKK/PYD unsurlarına karşı başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'yla tamamen kontrol altına alınmasına birkaç kilometre kalan Afrin'de, ABD'nin Pentagon üssüne benzer bir yapının inşa edildiği tespit edildi.  

 

 

 

Suriye'de müttefik olarak nitelediği terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgelerde hava üsleri ve 8 askeri noktada özel birlikleri bulunan ABD'nin desteklediği terör örgütü PYD Afrin'de de Pentagon binasına benzer bir üs kurdu. Elde edilen görüntülerde tamamen Pentagon binasını örnek alan bir yapının Afrin'de inşa edildiği anlaşılıyor.

TERÖRİSTLERE 550 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2019 yılı için hazırlanan bütçe tasarısında sözde DEAŞ ile mücadele kapsamında, SDG ismini kullanan PYD/PKK'ya eğit-donat için 300 milyon, "DEAŞ karşıtı misyona ilişkin sınır güvenlik ihtiyaçları" için de 250 milyon dolar olmak üzere toplam 550 milyon dolar ayırdı. ABD 2018 yılı bütçesinde, YPG'ye 5 bin AK-47 sevk edileceğini açıklamıştı.

Kaynak: SABAH

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