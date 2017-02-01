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ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu

Exxon Mobil şirketinin eski CEO'su Rex Tillerson'ın dışişleri bakanı olarak atanması kararı ABD senatosunda onaylandı.

  • DHA
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ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı olarak atadığı Exxon Mobil eski CEO'su Rex Tillerson'ın bu göreve getirilmesini onayladı. Tillerson, Senato'dan 43'e karşı 56 oy olarak ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı oldu.

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