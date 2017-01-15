İşte Almanya’da ‘basın özgürlüğü’

Basın özgürlüğü konusunda her fırsatta ‘diğer ülkelere’ söylev çekme hakkını kendinde bulan ve hatta Türkiye’de yalan haberleriyle terör örgütlerine destek verdiği için ceza alan Can Dündar’ı Cumhurbaşkanlığı seviyesinde ağırlayan Avrupa Birliği’nin (AB) en önemli ülkesi Almanya, sosyal medya kanalları üzerinden dolaşıma sokulan yalan haberlere karşı sert önlemler almaya hazırlanıyor. Ülkedeki koalisyon ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) ortaklaşa gerçekleştireceği bir hukuki düzenlemeyle; Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya platformları eğer şikâyet gelen ‘yalan haberleri’ ve ‘nefret içerikli yorumları’ silmezse para cezası alacak.

BAKAN’DAN GÖZDAĞI

Almanya’da yayımlanan günlük gazete Rheinische Post’un haberine göre, koalisyon ortakları sosyal medya kanallarının yalan haberlere karşı yükümlülüklerini artıran yeni hukuki düzenleme konusunda anlaştı. Yeni düzenlemeye göre ortaklar, sosyal medya platformlarının birer şikayet seçeneği oluşturmasını ve 24 saat içinde de bu şikayetlere yanıt verilmesini zorunluluk haline getirmeyi amaçlıyor. Bu uygulamayı hayata geçirmeyen sosyal medya platformlarının da para cezasına çarptırılması planlanıyor. Konu hakkında açıklama yapan Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, Facebook’un silme uygulamasını iyileştirmesini beklediklerini dile getirerek “Hala az sayıda ceza gerektiren içerikler siliniyorsa, bunun yasal sonuçları olmalıdır” şeklinde konuştu.

İFTİRA UYARISI

Deutsche Welle, yapılacak düzenleme hakkında yorumda bulunan Alman Meclis Başkanı Norbert Lammbert’in de iftira, küfür ve şiddet içerikli tehditlerin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini dile getirdiğini ve bu tür suçların cezalandırılması gerektiğini söylediğine dikkat çekti.

Seçimlere hazırlık

Rheinische Post gazetesine konu hakkında açıklamada bulunan Hristiyan Demokrat Birlik Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, Facebook ve diğer platformların nefret içerikli yorumların, yalan haberlerin ve iftira nitelikli paylaşımların silinmesi gibi bazı yasal yükümlülüklerini çok az yerine getirdiğini ifade etti ve bu yıl yapılacak genel seçimler için de adil bir ortam oluşturulması gerektiğini dile getirdi.