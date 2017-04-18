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Dünyanın en yaşlı insanı unvanı artık Violet Mosse Brown'ın

Dünyanın en yaşlı insanı unvanı, 117 yaşındaki İtalyan Emma Morano'nun hayatını kaybetmesiyle Jamaikalı Violet Mosse Brown'e geçti.

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Dünyanın en yaşlı insanı unvanına sahip İtalyan Emma Morano, geçtiğimiz günlerde 117 yaşında hayatını kaybetmişti. Emma Morano'nun ölümünün ardından bu unvan Jamaikalı Violet Mosse Brown'a geçti.

10 Mart 1900 tarihinde Jamaika'da dünyaya gelen Brown, uzun yaşamının ardındaki formülün sorulması üzerine hiçbir formülü uygulamadığını, her şeyi yiyip içtiğini, sadece alkol ürünlerini tüketmediğini dile getirdi. Brown, geçen yıllara rağmen hafızasının kuvvetli olduğunu belirterek, ilk arabanın piyasaya çıkışına, uçakların Jamaika'ya gelişine, iki dünya savaşına tanıklık ettiğini ifade etti.

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