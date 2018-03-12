'İstiklal Şairi' Mehmet Akif Ersoy Saraybosna'da anıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen "Bosna Hersek'te Mehmet Akif'i Anmak ve Anlamak"konulu konferansta, Prof. Dr. Gürgendereli, "Mehmet Akif milletini iyi tanır. Onun istiklal sembolü bayrak, dini İslam, dili Türkçe, gücü vatan ve şehitlerdir." dedi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ile Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü tarafından Yunus Emre Kültürevi'nde düzenlenen konferansta "İstiklal Şairi" Ersoy'un eserleri ve hayatı anlatıldı.

Konferansta konuşan Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müberra Gürgendereli, İstiklal Marşı'nın Türk halkının milli yemini ve evrensel bildirisi olduğunu vurguladı.

Mehmet Akif Ersoy'un milletini iyi tanıdığını kaydeden Gürgenderel, "Onun istiklal sembolü bayrak, dini İslam, dili Türkçe, gücü vatan ve şehitlerdir." ifadelerini kullandı.

Bosnalı yazar Salih Safvet Basic'in de üslubundan etkilendiği Ersoy'un, bağımsızlık mücadelesi veren tüm coğrafyalara ilham verdiğini aktaran Gürgendereli, "Basic de Akif gibi, 'O halde sosyal ve fen bilimlerinde, ahlakta yükselmek ve ilerlemek idealimiz olmalı' demiştir." diye konuştu.

Şarkiyat Enstitüsünden Dr. Amina Siljak Jesenkovic de Ersoy'un Balkan kökenli olduğunu hatırlatarak, bu coğrafyada onun Bosnalı edebiyatçı Musa Cazim Catic'in çalışmalarıyla adını duyurduğunu söyledi.

Ersoy'un İslam değerlerini en güzel şekilde eserlerine yansıttığını ifade eden Jesenkovic, "Mehmet Akif'in kimliğinde yatan en temel özellik İslam'dır." dedi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Vasi Ete de Jesenkovic'in Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinin Boşnakça'ya tercüme edilmesinde önemli katkılar sağladığını belirterek, "İstiklal Şairi" Ersoy'u Bosna Hersek'te anmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman'ın yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrencilerin de katıldığı konferansta, Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri de okundu.