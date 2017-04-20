İstikrarsızlığın sebebi İran

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "Bölgede nerede bir sorun varsa bakın İran'ı göreceksiniz." dedi.

Mattis, Suudi Arabistan ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede istikrarın sağlanması için İran'ın nüfuz alanını genişletme adımlarının engellenmesi gerektiğini belirtti.

Yemen'deki krize çözüm bulma çabalarına değinen Mattis, "Bölge istikrarının sarsılmasında İran'ın rolü var. Ancak İran nüfuzunu önlemek için Birleşmiş Milletler kontrolünde gerçekleşecek müzakerelerle Yemen'deki ihtilafları çözüme kavuşturmak gerekir." diye konuştu.

Mattis, İran'ın girişimlerinin Yemen ile sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Bölgede nerede bir sorun varsa bakın İran'ı göreceksiniz. İran'ın başka bir ülkenin istikrarını bozma ve Lübnan'daki Hizbullah gibi grupları oluşturma yönündeki çabalarını boşa çıkarmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'a salı günü gelen Mattis, dün Kral Selman bin Abdulaziz ve İkinci Veliaht Prens Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile bir araya gelmişti.

ABD Savunma Bakanı, 23 Nisan'a kadar sürecek Ortadoğu ve Afrika turu kapsamında Mısır, İsrail, Katar ve Cibuti'yi de ziyaret edecek.