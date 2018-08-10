İsveç hapishanesinde terörist darp edildi
Geçten yıl Nisan ayında çaldığı bir kamyon ile 5 kişiyi ezerek öldüren Rahmet Akilov, tutuklu bulunduğu İsveç'n Kumla hapishanesinde saldırıya uğradı.
- İHA
Müebbet hapis cezası alan Akilov ile aynı bölümde cezasını çeken mafya mensubu olduğu bildirilen 24 yaşındaki bir mahkum, Özbek Akilov'un hücresine girerek Akilov'a saldırdı. Gardiyanların beyanına göre Rahmet Akilov 4 - 5 yumruk darbesi aldı.
Gardiyanlar 24 yaşındaki mahkum hakkında suç duyurusunda bulundular.
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