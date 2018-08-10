İsveç hapishanesinde terörist darp edildi

Müebbet hapis cezası alan Akilov ile aynı bölümde cezasını çeken mafya mensubu olduğu bildirilen 24 yaşındaki bir mahkum, Özbek Akilov'un hücresine girerek Akilov'a saldırdı. Gardiyanların beyanına göre Rahmet Akilov 4 - 5 yumruk darbesi aldı.

Gardiyanlar 24 yaşındaki mahkum hakkında suç duyurusunda bulundular.