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İsveç saldırısında kullanılan kamyonda bir çanta dolusu patlayıcı bulundu

Stockholm´deki dünkü terör saldırısında kullanılan kamyonda bir çanta dolusu patlayıcı madde bulundu.

  • DHA
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İsveç televizyon kanalı SVT´nin değişik polis kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre dünkü saldırıda kullanılan komyonda ele geçirilen patlayıcı dolu çanta bomba uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.
 

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