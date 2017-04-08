İsveç saldırısında kullanılan kamyonda bir çanta dolusu patlayıcı bulundu
Stockholm´deki dünkü terör saldırısında kullanılan kamyonda bir çanta dolusu patlayıcı madde bulundu.
- DHA
İsveç televizyon kanalı SVT´nin değişik polis kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre dünkü saldırıda kullanılan komyonda ele geçirilen patlayıcı dolu çanta bomba uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.