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İsveçli kadın bakanların İran hassasiyeti

Bir dizi anlaşmalara imza atmak üzere İran'a giden İsveçli kadın bakanlar, örtünmeyi ihmal etmedi.

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İsveç hükümetinin 12 kadın bakanı, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin konuğu oldu.

EKONOMİK ANLAŞMALAR

İran ile İsveç'in ilişkilerini geliştirmek ve iki ülke arasında bir dizi anlaşmaların imzalanması için ülkeye giden kadın bakanlar, giyimlerine özen gösterdi.

HEPSİ ÖRTÜNDÜ

Örtünen İsveçli bakanlar, etek yerine pantalonları giymeyi tercih etti.

12 KADIN 12 ERKEK

İsveç hükümetinde 12 kadın, 12 erkek bakan bulunmakta.

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