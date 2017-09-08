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İsveç'te Arakanlı Müslümanlar için destek gösterisi

İsveç Parlamentosu önünde Mynmar'ın Arakan bölgesinde Rohingya Müslümanlarını hedef alan şiddet olayları protesto edildi.

  • İHA
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İsveç Rohingya Derneği Öncülüğünde düzenlenen eyleme UETD Avrupalı Demokratlar Birliği, İsveç Milli Görüş ve Manas Kültür Ocağı da destek verdi. Göstericiler "Burma'daki katliamı durdurun", "Rohingya'da ölümler dursun" , "Adalet istiyoruz" sloganları atarken, "Burma'da Rohingyaların infaz şeklinde katliama son, Arakan'da güvenli bölge istiyoruz"  Burma'ya barış gücü istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

UETD Avrupalı Demokratlar Birliği Başkanı Özer Eken, yaptığı açıklamada, “Şu anda Arakan'da yapılan katliamı protesto etmek için bir araya geldik. Arakan'da yapılan katliama ister Hıristiyan ister Budist olsun herkes seyirci kaldı. Bizler Türk Burmalı, Pakistan kardeşlerimizle bu katliamı İsveçlilere duyurmak için bu protesto gösterisini İsveç Parlamentosu önünde hazırladık.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu katliamı durdurmak için büyük uğraş verdi. Hatta son demeçlerinde Bangladeş'te bir çadır kent kurmak için hazır olduğunu söyledi. Bizlerde Cumhurbaşkanımızın arkasındayız" dedi.

  İsveç Rohingya Derneği Başkanı Abul Kalam, Nobel ödüllü Su Çi'nin bilerek veya bilmeyerek bu katliama karşı ilgisiz kaldığını dile getirerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devamlı Arakanlı Müslümanlara sahip çıktı" dedi.

  (MA-MK-ÖZ-D)

 

08.09.2017 21:55:06  TSI

NNNN

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