Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsveç'te bir evde 4 ceset bulundu

İsveç'in Skone bölgesinde Lund kentine bağlı Bjerred ilçesinde bir villada yaşayan 4 kişi ölü bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Skone Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bjerred'de bir villada şüpheli durum olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Evde 4 kişinin cesetlerini bulan polis ekipleri, söz konusu adrese çıkan yolları trafiğe kapattı.

Bölgede polis köpekleriyle aramalara devam ediliyor.

İsveç devlet televizyonu SVT ise cesetlerin aynı aile mensup kişilere ait olduğunu duyurdu.

Skone polisi, ölenlerin aynı aileye mensup olduğunu doğruladı ancak kimlikleri hakkında bilgi vermedi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2053 tavsiyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2053 tavsiyesi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Şaka değil gerçek! Bu araba havada

Şaka değil gerçek! Bu araba havada

Tüyleri diken diken eden kahin

Tüyleri diken diken eden kahin

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA