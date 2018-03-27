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İsveç'te işsizlik parası denetimi başlıyor

İsveç, 'işsizlik parası' alan mülteciler ve İsveç vatandaşları ile oturma ve çalışma izni olan yabancı uyruklu işsizler için daha sıkı bir denetime gidileceğini açıkladı.

  • İHA
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İsveç'te işsizlik parası alan mülteciler ve İsveç vatandaşları, aynı durumda bulunan oturma ve çalışma izni olan yabancı uyruklu işsizler artık daha sıkı kontrol edilecek.

İsveç Çalışma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İsveç'te oturma ve çalışma izni olanların, İsveçli işsizlerin, Suriye'deki savaştan kaçıp İsveç'e sığınan mültecilerin, uzun tatiller yaptıklarına şahit olduk. İş piyasasına hazır olmayan kişilerin işsizlik parası almaya hakkı yok" denildi.

Çalışma Bakanlığı, belediyelere gönderdiği önergede işsizlerin daha sıkı kontrol altına alınmasını istedi.

 

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