Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsveç'te Müslüman kadınlara hakaret eden kişi ceza aldı

İsveç'te banliyö trenindeki 3 başörtülü kadına sözlü tacizde bulunan kişi, 14 bin kron para cezasına çarptırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsveç'te banliyö trenindeki 3 başörtülü kadına sözlü tacizde bulunan kişi, 14 bin kron (yaklaşık bin 400 avro) para cezasına çarptırıldı.

Devlet haber ajansı TT'nin haberine göre, başkent Stockholm'de banliyö treniyle yolculuk yapan 3 başörtülü kadına domuz pastırması göstererek, "Müslümanlardan nefret ediyorum. Pislik Araplar" diyen 52 yaşındaki kişiye 14 bin kron ceza verildi.

Haberde, Stockholm Sollentuna Attunda Mahkemesinin, olayı "nefret suçu" kapsamında değerlendirdiği belirtilerek, saldırganın 3 kadına toplam 5 bin kron (yaklaşık 500 avro) tazminat ödemesine karar verdiği ifade edildi. Ayrıca mahkeme, sanığa verdiği 60 gün hapis cezasını paraya çevirerek, 9 bin kron (yaklaşık 900 avro) para ödemeye mahkum etti. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhabirin Karadenizli olduğunu anlayınca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhabirin Karadenizli olduğunu anlayınca...

Kabuğu soyulmuş bir limon yerseniz...

Kabuğu soyulmuş bir limon yerseniz...

İşte dünyanın en güçlü orduları

İşte dünyanın en güçlü orduları

Dünyanın en güvenilir otomobilleri

Dünyanın en güvenilir otomobilleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA