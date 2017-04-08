İsveç’te kamyonlu saldırıyla ilgili bir kişi tutuklandı

İsveç'in başkenti Stockholm’de dün meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybetmesi ve 15 kişinin de yaralanmasına neden olan kamyonlu terör saldırısının şüphelisi olarak gözaltına alınan bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

Stockholm Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Stockholm’de dün 4 kişinin yaşamını yitirmesi ve 15 kişinin yaralanmasına yol açan saldırının şüphelisi olarak gözaltına alınan 39 yaşında bir kişinin tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin bağlantılı olduğu kişilerin ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiği vurgulanırken, başka gözaltıların da olabileceği kaydedildi.

Öte yandan İsveç devlet televizyonu SVT, kamyonun kasasında bir çanta dolusu patlayıcı madde bulunduğunu belirtirken, tutuklanan kişinin inşaat işçisi olarak İsveç'te çalışan Özbek uyruklu biri olduğunu iddia etti.