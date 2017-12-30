Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsveç'te Savunma Bakanına tehdit ve hakarete ceza

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist’e sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret eden 31 yaşındaki bir İsveçliye gözaltı ve para cezası verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsveç haber ajansı TT'nin haberine göre Göteborg Bölge Mahkemesi, Savunma Bakanı Peter Hultqvist’i tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle bir zanlıya para ve belli bir süre gözaltında tutulma cezası verdi.

Zanlının sosyal medya hesabı Twitter'dan Bakan Hultqvist'in başına silah dayanmış bir montaj fotoğrafı yayımlayarak ''Ölü veya diri aranıyor'' şeklinde mesaj paylaştığı belirtildi.

Mahkemede suçlamaları reddeden zanlı, İsveç'i tehlikeye atan kararlar verdiği için Bakanı Hultqvist'e tepki gösterdiğini savundu.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Beton pompasının döktüğü çimento evin duvarını yıktı, baba ve oğlu enkazın altında kaldı

Beton pompasının döktüğü çimento evin duvarını yıktı, baba ve oğlu enkazın altında kaldı

Yurdum insanı kırdı geçirdi

Yurdum insanı kırdı geçirdi

Eksi 64 derecede hayat dondu

Eksi 64 derecede hayat dondu

Asgari ücret 1709 liraya çıkabilir

Asgari ücret 1709 liraya çıkabilir

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA