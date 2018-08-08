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İsveç’te yapılan bir araştırmaya göre 2017 yılında uyku problemi yaşayan 14 bin çocuğa reçeteli uyku hapı yazıldı

İsveç'te çocuklar ve gençlerin uyku sorunuyla boğuştuğu, uyku sorununa çözüm arayan çocuk ve gençlerin büyük bir bölümünün uyku hapı kullandığı ortaya çıktı.

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Bir İsveç gazetesinin haberine göre 19 yaş altı gençlerde son 5 yılın rakamları baz alındığında uyku hapı kullananların oranında iki misli artış yaşandığı belirtildi.
 
2017 yılında doktorların 14 bin çocuğa reçeteli uyku hapı yazdığı kayıtlara geçerken, uyku haplarının çoğunun yetişkin insanların kullandığı dozda verildiği kaydedildi. Çocukların uyku hapı kullanmasının çok tehlikeli olduğu belirtilen haberde, İsveç Sosyal Sigortalar Sağlık Bölümü uzmanları, hapların uyuşturucu gibi alışkanlık yaptığına dikkat çekti.

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